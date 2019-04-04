Взрыв авто в Киеве: подрывник умер в больнице
4 апреля, 2019, 18:26
Человек, который закладывал взрывчатку в машину сотрудника спецслужбы, умер в больнице, не приходя в сознание
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.
Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства неизвестный (который подкладывал взрывчатку, - ред.) получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончался в больнице не приходя в сознание", - отметил Лысенко.
Напомним, что 4 апреля в 02:00 на стоянке возле супермаркета по адресу улица Вильямса, 6А взорвали автомобиль "Шевроле Авео".
В СМИ сообщили, что авто принадлежит офицеру украинских спецслужб, который принимал активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.
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