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Взрыв авто в Киеве: подрывник умер в больнице

Человек, который закладывал взрывчатку в машину сотрудника спецслужбы, умер в больнице, не приходя в сознание

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства неизвестный (который подкладывал взрывчатку, - ред.) получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончался в больнице не приходя в сознание", - отметил Лысенко.

Напомним, что 4 апреля в 02:00 на стоянке возле супермаркета по адресу улица Вильямса, 6А взорвали автомобиль "Шевроле Авео".

В СМИ сообщили, что авто принадлежит офицеру украинских спецслужб, который принимал активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

 

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