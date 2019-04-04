В Зеленского сообщают об очередном фейке: "видеоприглашение на дебаты сняла российская компания"

4 апреля, 2019, 12:35

СМИ и соцсети распространяли фейк о том, что видеоприглашение на дебаты от Владимира Зеленского сняла российская компания "Kedoo Entertainment Russia"

Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

"Эта информация - очередная беспомощная и скучная попытка дискредитации! Только и только Зе! Команда является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и других видео- и аудиопродуктах, которые произведены и транслируются в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская компания "Kedoo Entertainment Russia" загрузила на свой YouTube канал это видео и обозначила себя владельцем авторских прав на него.

Эту информацию также распространила на своей странице в Facebook. первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Позже она опровергла эту информацию, удалив свой предыдущий пост с обвинениями.