В Зеленского сообщают об очередном фейке: "видеоприглашение на дебаты сняла российская компания"
Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.
"Эта информация - очередная беспомощная и скучная попытка дискредитации! Только и только Зе! Команда является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и других видео- и аудиопродуктах, которые произведены и транслируются в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская компания "Kedoo Entertainment Russia" загрузила на свой YouTube канал это видео и обозначила себя владельцем авторских прав на него.
Эту информацию также распространила на своей странице в Facebook. первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Позже она опровергла эту информацию, удалив свой предыдущий пост с обвинениями.
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