В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо
4 апреля, 2019, 11:26
Член Национального учредительного собрания Венесуэлы Гарсия Серпа заявил, что Верховный суд начал уголовный процесс против лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо
Серпа заявил, что Гуайдо "ответит за предательство родины", передает Интерфакс.
"Против него начался уголовный процесс, будут вести Верховный суд и прокурор", - заявил Серпа.
Ранее законодательное собрание Венесуэлы лишили депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо.
В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности.
Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.
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