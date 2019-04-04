В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо

4 апреля, 2019, 11:26

Член Национального учредительного собрания Венесуэлы Гарсия Серпа заявил, что Верховный суд начал уголовный процесс против лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо

Серпа заявил, что Гуайдо "ответит за предательство родины", передает Интерфакс.

"Против него начался уголовный процесс, будут вести Верховный суд и прокурор", - заявил Серпа.

Ранее законодательное собрание Венесуэлы лишили депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо.

В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности.

Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.