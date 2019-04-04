В Тернопольской области у Зеленского забрали голоса, потому что перепутали с другим кандидатом

4 апреля, 2019, 11:44

На Тернопольщине у кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского забрали голоса, потому что перепутали с другим кандидатом

Об этом сообщают наблюдатели "Опоры".



По данным наблюдателей, при проверке оказалось, что в первом и втором экземплярах протокола с участка №610679 (село Лазаревка Монастырского района) различаются данные.

В первом экземпляре было указано, что за Василия Журавлева проголосовали 16 избирателей, а за Зеленского - ноль, во втором экземпляре наоборот, по Журавлеву - ноль, а за Зеленского - 16.

Кроме того, 2 апреля, во время заседания окружной избирательной комиссии №166 по поводу установления итогов голосования в пределах этого территориального избирательного округа, кандидата Руслана Кошулинского Елена Заноз указала на то, что в данных протокола участки №610186 (село Русилов Бучацкого района) есть ошибка.

Члены окружной избирательной комиссии обнаружили, что участковая избирательная комиссия в ОИК подала два экземпляра протокола с перепутанными данными.

В первом экземпляре в графе количество голосов за Кошулинского вписан "ноль", а за Аркадия Корнацкого - 12. Во втором экземпляре наоборот, за Кошулинского - 12 голосов, а за Корнацкого - ноль.

В результате ОИК округа №166 обязал участковые комиссии, которые допустили ошибки, составить уточненные протоколы.