В Тернопольской области у Зеленского забрали голоса, потому что перепутали с другим кандидатом
Об этом сообщают наблюдатели "Опоры".
По данным наблюдателей, при проверке оказалось, что в первом и втором экземплярах протокола с участка №610679 (село Лазаревка Монастырского района) различаются данные.
В первом экземпляре было указано, что за Василия Журавлева проголосовали 16 избирателей, а за Зеленского - ноль, во втором экземпляре наоборот, по Журавлеву - ноль, а за Зеленского - 16.
Кроме того, 2 апреля, во время заседания окружной избирательной комиссии №166 по поводу установления итогов голосования в пределах этого территориального избирательного округа, кандидата Руслана Кошулинского Елена Заноз указала на то, что в данных протокола участки №610186 (село Русилов Бучацкого района) есть ошибка.
Члены окружной избирательной комиссии обнаружили, что участковая избирательная комиссия в ОИК подала два экземпляра протокола с перепутанными данными.
В первом экземпляре в графе количество голосов за Кошулинского вписан "ноль", а за Аркадия Корнацкого - 12. Во втором экземпляре наоборот, за Кошулинского - 12 голосов, а за Корнацкого - ноль.
В результате ОИК округа №166 обязал участковые комиссии, которые допустили ошибки, составить уточненные протоколы.
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