В США выпустили "вечный" рулон туалетной бумаги. Его хватает на месяц
Об этом сообщает USA Today.
В прошлом году компания хотела назвать туалетную бумагу Freedom Roll ("Рулон Свободы"), но в итоге остановилась на Forever Roll. Новый рулон настолько длинный, что для него нужен специальный держатель.
Если покупатель единовременно покупает рулон, то его стоимость составит $5,49. Но также есть возможность оформить подписку, и тогда один рулон обойдется в $4,39. При этом покупатели могут выбрать количество рулонов туалетной бумаги, а также как часто их необходимо доставлять - от одного раза в месяц до одного раза в год.
Кроме этого компания предлагает стартовые наборы и бесплатную доставку. Также потребителям не придется так часто менять рулоны или думать о переработке картонных втулок.
Forever Roll предлагают в двух вариантах: диаметром 8,7 дюймов (около 22 см) и весом около 500 грамм, а также диаметром 12 дюймов (около 56 см) и весом около килограмма.
В декабре прошлого года компания даже рекламировала гигантский рулон туалетной бумаги как идею рождественского подарка для человека, у которого есть все.
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