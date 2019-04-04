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В США выпустили "вечный" рулон туалетной бумаги. Его хватает на месяц

Американская компания Charmin выпустила рулон туалетной бумаги Forever Roll ("Вечный рулон"), которого, по утверждению производителя, хватит на месяц

Об этом сообщает USA Today.

В прошлом году компания хотела назвать туалетную бумагу Freedom Roll ("Рулон Свободы"), но в итоге остановилась на Forever Roll. Новый рулон настолько длинный, что для него нужен специальный держатель.

Если покупатель единовременно покупает рулон, то его стоимость составит $5,49. Но также есть возможность оформить подписку, и тогда один рулон обойдется в $4,39. При этом покупатели могут выбрать количество рулонов туалетной бумаги, а также как часто их необходимо доставлять - от одного раза в месяц до одного раза в год.

Кроме этого компания предлагает стартовые наборы и бесплатную доставку. Также потребителям не придется так часто менять рулоны или думать о переработке картонных втулок.

Forever Roll предлагают в двух вариантах: диаметром 8,7 дюймов (около 22 см) и весом около 500 грамм, а также диаметром 12 дюймов (около 56 см) и весом около килограмма.

В декабре прошлого года компания даже рекламировала гигантский рулон туалетной бумаги как идею рождественского подарка для человека, у которого есть все.

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