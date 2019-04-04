В США выпустили "вечный" рулон туалетной бумаги. Его хватает на месяц

4 апреля, 2019, 10:33

Американская компания Charmin выпустила рулон туалетной бумаги Forever Roll ("Вечный рулон"), которого, по утверждению производителя, хватит на месяц

Об этом сообщает USA Today.

В прошлом году компания хотела назвать туалетную бумагу Freedom Roll ("Рулон Свободы"), но в итоге остановилась на Forever Roll. Новый рулон настолько длинный, что для него нужен специальный держатель.

Если покупатель единовременно покупает рулон, то его стоимость составит $5,49. Но также есть возможность оформить подписку, и тогда один рулон обойдется в $4,39. При этом покупатели могут выбрать количество рулонов туалетной бумаги, а также как часто их необходимо доставлять - от одного раза в месяц до одного раза в год.

Кроме этого компания предлагает стартовые наборы и бесплатную доставку. Также потребителям не придется так часто менять рулоны или думать о переработке картонных втулок.

Forever Roll предлагают в двух вариантах: диаметром 8,7 дюймов (около 22 см) и весом около 500 грамм, а также диаметром 12 дюймов (около 56 см) и весом около килограмма.

В декабре прошлого года компания даже рекламировала гигантский рулон туалетной бумаги как идею рождественского подарка для человека, у которого есть все.