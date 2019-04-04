В США ученый месяцами подмешивал яд в еду и напитки своей коллеги. Теперь ему грозит пожизненное
Об этом сообщает издание Washington Post.
Сотрудница компании Berkeley Engineering and Research Ронг Юань (Rong Yuan) обратила внимание на странный вкус и запах воды и пищи, которые она приносила на работу. После приемов пищи ей неоднократно становилось плохо. Несколько раз ей даже понадобилось обратиться к врачам. Двое родственников, которые пили воду из ее бутылки, также заболели. В их крови нашли повышенное содержание кадмия.
Женщина изучила запись камеры видеонаблюдения своего офиса и обнаружила, что другой сотрудник фирмы, 32-летний Дэвид Ксю (David Xu), дважды подходил к ее бутылке и что-то в нее подмешивал. Проверка воды показала, что в нее добавлен кадмий. Женщина обратилась в полицию.
Ксю предъявлены обвинения в покушении на умышленное убийство, отравление и нанесение тяжких телесных повреждений. Ему грозит пожизненное заключение. Мотивы, толкнувшие его на преступление, остаются непонятными.
Справка:
Отравление кадмием сопровождается рвотой и диареей. В тяжелых случаях оно может закончиться смертью. Длительное употребление малых доз кадмия наносит вред почкам и делает кости хрупкими, повышая вероятность переломов.
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