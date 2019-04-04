В США ученый месяцами подмешивал яд в еду и напитки своей коллеги. Теперь ему грозит пожизненное

4 апреля, 2019, 11:57

В американском городе Беркли, штат Калифорния, задержали главу лаборатории, который пытался отравить коллегу

Об этом сообщает издание Washington Post.

Сотрудница компании Berkeley Engineering and Research Ронг Юань (Rong Yuan) обратила внимание на странный вкус и запах воды и пищи, которые она приносила на работу. После приемов пищи ей неоднократно становилось плохо. Несколько раз ей даже понадобилось обратиться к врачам. Двое родственников, которые пили воду из ее бутылки, также заболели. В их крови нашли повышенное содержание кадмия.

Женщина изучила запись камеры видеонаблюдения своего офиса и обнаружила, что другой сотрудник фирмы, 32-летний Дэвид Ксю (David Xu), дважды подходил к ее бутылке и что-то в нее подмешивал. Проверка воды показала, что в нее добавлен кадмий. Женщина обратилась в полицию.

Ксю предъявлены обвинения в покушении на умышленное убийство, отравление и нанесение тяжких телесных повреждений. Ему грозит пожизненное заключение. Мотивы, толкнувшие его на преступление, остаются непонятными.

Справка:

Отравление кадмием сопровождается рвотой и диареей. В тяжелых случаях оно может закончиться смертью. Длительное употребление малых доз кадмия наносит вред почкам и делает кости хрупкими, повышая вероятность переломов.