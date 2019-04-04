В сети появилось видео подрыва авто офицера украинской разведки в Киеве

4 апреля, 2019, 12:52

В сети опубликовали видео взрыва автомобиля офицера украинской разведки, участника Операции объединенных сил

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

В частности, на видео машина взорвалась, когда к ней подошел мужчина.

На своей странице в Facebook советник главы СБУ Ярослав Антоняк написал об этом событии так:

"Интересный такой сепарок пробовал украинского разведчика взорвать. Тигр-ягуар, солнце-маори. Но бывают и неконтролируемые подрывы. И без рук остаются сами подрывники".

Напомним, что 4 апреля в 02:00 на парковке возле супермаркета по адресу улица Вильямса, 6А взорвали автомобиль "Шевроле Авео". В СМИ сообщили, что авто принадлежит офицеру украинских спецслужб, который принимал активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе