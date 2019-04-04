В РФ замаскировали секретную базу Минобороны под детский лагерь, - Reuters
4 апреля, 2019, 20:41
На территории военной базы под Краснодаром располагаются три казармы, замаскированные по документам под пионерский лагерь
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы и собеседников, близких к бойцам, которые бывали там, передает РБК-Украина.
Речь идет о двухэтажных зданиях, расположенных на территории базы российской военной разведки в Молькино. Строительство казарм было завершено в 2015 году. На въезде на территорию корреспонденты агентства видели, что автомобили заезжают на ее территорию через блокпост, на котором их проверяют вооруженные люди в российской военной форме.
Родственник одного из бойцов, побывав в лагере, сообщил изданию, что казармы рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае были перевалочным пунктом перед отправкой в Сирию.
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