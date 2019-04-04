В РФ посчитали "убытки" от Крыма в составе независимой Украины: хотят 1,5 трлн рублей
Такое заявление прозвучало 3 апреля на первом заседании рабочей группы в Госдуме России, передает Крым.Реалии.
Как сообщается, группа займется "оценкой предполагаемых экономических потерь Крыма за 1991-2014 годы".
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко включил в эту сумму разницу между доходами бюджета полуострова "под контролем Украины и после присоединения к России", экологический "ущерб", потери от санкций, арендную плату за пребывание российского Черноморского флота в Севастополе, "недополученные доходы" от заповедников и санаториев.
"Отдельной строкой должны быть вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки", - добавил Козенко.
Депутат предложил "оценить и моральный ущерб", по его мнению, нанесенный крымчанам украинской властью.
"Сюда можно включить ограничение прав русскоязычного населения, которому в свое время подвергались жители полуострова", - сказал Козенко. Он не уточнил, что имеет в виду.
- Напомним, председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе.
- В МИД Украины заявили, что создание в Госдуме РФ рабочей группы для определения так называемого "долга" по Крыму подсказало идею, не посчитать ли и Украине причиненные Россией убытки за века русской оккупации.
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