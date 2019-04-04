В РФ посчитали "убытки" от Крыма в составе независимой Украины: хотят 1,5 трлн рублей

4 апреля, 2019, 15:19

"Ущерб", понесенный Крымом с момента объявления независимости Украины и до аннексии полуострова Россией, "значительно превышает" сумму в 1,5 трлн руб. (620 млрд грн), уверены в РФ

Такое заявление прозвучало 3 апреля на первом заседании рабочей группы в Госдуме России, передает Крым.Реалии.

Как сообщается, группа займется "оценкой предполагаемых экономических потерь Крыма за 1991-2014 годы".

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко включил в эту сумму разницу между доходами бюджета полуострова "под контролем Украины и после присоединения к России", экологический "ущерб", потери от санкций, арендную плату за пребывание российского Черноморского флота в Севастополе, "недополученные доходы" от заповедников и санаториев.

"Отдельной строкой должны быть вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки", - добавил Козенко.

Депутат предложил "оценить и моральный ущерб", по его мнению, нанесенный крымчанам украинской властью.

"Сюда можно включить ограничение прав русскоязычного населения, которому в свое время подвергались жители полуострова", - сказал Козенко. Он не уточнил, что имеет в виду.