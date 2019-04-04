В поддержку регионов правительство предоставит 20 млрд грн, - Гройсман

4 апреля, 2019, 14:45

За последние пять лет государственная поддержка регионов выросла как минимум в 40 раз - с 0,5 млрд грн до 20,75 млрд грн

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook .

В 2019 году на внедрение различных региональных выделяется 20 млрд грн, говорится в сообщении.

Гройсман отметил, что в 2019 году правительство выделяет:

- 7,7 млрд грн в Государственный фонд регионального развития

- 4,7 млрд грн на социально-экономическое развитие регионов

- 5 млрд на развитие сельской медицины

- 2,1 млрд на инфраструктуру

- 0,75 млрд грн на строительство спортивных объектов

- 0,5 млрд грн на поддержку региональной политики

"Кроме того, в 2019 году на восстановление местных дорог правительство предоставило 14,7 млрд грн., Что на 3 млрд больше, чем в прошлом году", - добавил премьер.