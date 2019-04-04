В поддержку регионов правительство предоставит 20 млрд грн, - Гройсман
4 апреля, 2019, 14:45
За последние пять лет государственная поддержка регионов выросла как минимум в 40 раз - с 0,5 млрд грн до 20,75 млрд грн
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook .
В 2019 году на внедрение различных региональных выделяется 20 млрд грн, говорится в сообщении.
Гройсман отметил, что в 2019 году правительство выделяет:
- 7,7 млрд грн в Государственный фонд регионального развития
- 4,7 млрд грн на социально-экономическое развитие регионов
- 5 млрд на развитие сельской медицины
- 2,1 млрд на инфраструктуру
- 0,75 млрд грн на строительство спортивных объектов
- 0,5 млрд грн на поддержку региональной политики
"Кроме того, в 2019 году на восстановление местных дорог правительство предоставило 14,7 млрд грн., Что на 3 млрд больше, чем в прошлом году", - добавил премьер.
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