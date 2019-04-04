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В Париже введут штрафы за езду на электросамокатах по тротуарам

В Париже планируют ввести систему штрафов за езду на электрических самокатах по тротуарам

Как сообщает Reuters, парижский совет проголосовал за введение штрафов в размере 135 евро за езду на электросамокатах по тротуарам и 35 евро за блокирование прохода по тротуару припаркованными самокатами.

В городском совете Парижа отметили, что, несмотря на всю пользу электрических средств индивидуальной мобильности, электросамокаты представляют угрозу для пешеходов, особенно пожилых людей и детей.

До конца года в Париже планируют создать около 2500 выделенных парковочных мест для электросамокатов.

Девять компаний предоставляют в прокат около 15 тысяч электрических самокатов в Париже. По оценкам города, до конца года их количество может достичь 40 тысяч.

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