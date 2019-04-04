В Лондоне не исключили, что Великобритания может участвовать в выборах в Европарламент

4 апреля, 2019, 15:10

Министр по вопросам выхода Британии из Евросоюза Стивен Баркли заявил о возможном участии Соединенного Королевства в выборах в Европарламент 23-26 мая

Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента, передает Reuters.

Он считает, что проведение европейских парламентских выборов через три года после того, как Великобритания проголосовала за выход, нанесло бы ущерб политике страны в целом.

При этом, по его словам, исключать такую перспективу нельзя, поскольку теоретически до момента проведения этих выборов Великобритания еще может продолжать находиться в европейском сообществе.

"Если мы будем оставаться членами Европейского союза, то тогда, по праву международного договора, нам необходимо провести европейские парламентские выборы", - сказал политик.

Как сообщалось, в Евопейському Союзе готовятся предложить главе правительства Великобритании Терезе Мэй долгосрочную отсрочку Brexit с жесткими условиями