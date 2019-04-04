В Киеве улицу Ивана Кудри переименовали в честь бывшего сенатора США Джона Маккейна
4 апреля, 2019, 13:41
Киевский городской совет поддержал решение о переименовании улицы Ивана Кудри, что в Печерском районе, в честь американского сенатора Джона Маккейна
Об этом сообщает УНИАН.
На заседании отмечалось, что переименование осуществляется в ответ на соответствующую "общественную инициативу".
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Напомним, что в августе 2018 г. ушел из жизни большой друг Украины, сенатор США Джон Маккейн.
Джон Маккейн активно критиковал политику действующей власти России и поддерживал Украину.
22 января 2015 г. Маккейн призвал президента Барака Обаму предоставить Украине летальное оружие.
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