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В Киеве улицу Ивана Кудри переименовали в честь бывшего сенатора США Джона Маккейна

Киевский городской совет поддержал решение о переименовании улицы Ивана Кудри, что в Печерском районе, в честь американского сенатора Джона Маккейна

Об этом сообщает УНИАН.

На заседании отмечалось, что переименование осуществляется в ответ на соответствующую "общественную инициативу".

Читайте также: Джон Маккейн пережил ранение, 5 лет плена, а теперь вдруг борется с раком. История большого друга Украины

Напомним, что в августе 2018 г. ушел из жизни большой друг Украины, сенатор США Джон Маккейн.

Джон Маккейн активно критиковал политику действующей власти России и поддерживал Украину.

22 января 2015 г. Маккейн призвал президента Барака Обаму предоставить Украине летальное оружие.

 

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