В Киеве горели 800 кв. м магазинов
4 апреля, 2019, 16:49
В Дарницком районе столицы ликвидировали пожар, площадь которого составила 800 кв. м
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.
"4 апреля в 12:04 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Ижевской, 2, в Дарницком районе столицы ", - говорится в сообщении.
Пожарные установили, что горит малая архитектурная форма, на территории которой находятся временные офисные помещения и магазины.
Площадь пожара составляла 800 кв. м.
Отмечается, что в 13:55 пожар был локализован, а в 14:49 - ликвидирован.
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