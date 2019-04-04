В Киеве горели 800 кв. м магазинов

4 апреля, 2019, 16:49

В Дарницком районе столицы ликвидировали пожар, площадь которого составила 800 кв. м

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.

"4 апреля в 12:04 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Ижевской, 2, в Дарницком районе столицы ", - говорится в сообщении.

Пожарные установили, что горит малая архитектурная форма, на территории которой находятся временные офисные помещения и магазины.

Площадь пожара составляла 800 кв. м.

Отмечается, что в 13:55 пожар был локализован, а в 14:49 - ликвидирован.