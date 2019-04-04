В Хмельницком 24 ребенка госпитализировали в больницу с кишечной инфекцией, - СМИ

4 апреля, 2019, 14:54

В Хмельницкую инфекционную больницу за двое суток попали 24 ребенка с предварительным диагнозом гастроэнтероколит (кишечная инфекция)

Об этом сообщает местный сайт "Е".

"Сегодня в больнице с предварительным диагнозом гастроэнтероколит находятся 24 ребенка. У 12 детей обнаружили ротавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди всех госпитализированных - 15 детей ели молочную продукцию, которую производят при Хмельницкой городской детской больнице. 5 детей были в реанимации.

"Мы сожалеем, что возникла такая ситуация. Сегодня были взяты пробы "молочки" и проведены смывы. Результаты покажут, стала ли продукция нашей кухни причиной отравления детей. Сейчас мы прекратили выдавать продукцию", - сказала главный врач городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня .

"Молочко" взяли на анализ. Больница пока прекратила выдавать молочную продукцию.