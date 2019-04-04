В Хмельницком 24 ребенка госпитализировали в больницу с кишечной инфекцией, - СМИ
Об этом сообщает местный сайт "Е".
"Сегодня в больнице с предварительным диагнозом гастроэнтероколит находятся 24 ребенка. У 12 детей обнаружили ротавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди всех госпитализированных - 15 детей ели молочную продукцию, которую производят при Хмельницкой городской детской больнице. 5 детей были в реанимации.
"Мы сожалеем, что возникла такая ситуация. Сегодня были взяты пробы "молочки" и проведены смывы. Результаты покажут, стала ли продукция нашей кухни причиной отравления детей. Сейчас мы прекратили выдавать продукцию", - сказала главный врач городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня .
"Молочко" взяли на анализ. Больница пока прекратила выдавать молочную продукцию.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-