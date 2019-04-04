//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ЕС надеются, что РФ вспомнит о праве и обеспечит проход через Керченский пролив


фото: tsn
ЕС осуждает систематический отказ в доступе ОБСЕ в отдельных приграничных районов на Донбассе

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает Укринформ .

"Мы осуждаем тот факт, что наблюдатели систематически не допускаются к отдельным приграничным территориям, контролируемым поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, Крымского полуострова и прибрежных районов восточнее Мариуполя", - говорится в заявлении.

В ЕС также напомнили об осуждении необоснованного применения силы Россией вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и призвали российские власти освободить безоговорочно и незамедлительно украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в и из Азовского моря в соответствии с международным правом. Растущая милитаризация Крыма продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе. Мы призываем СММ продолжать мониторинг и отчитываться о ситуации в прибрежной зоне Азовского моря", - отметили в делегации ЕС при ОБСЕ.

  • Напомним, 2 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Альянс готовит пакет мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать