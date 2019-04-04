В ЕС надеются, что РФ вспомнит о праве и обеспечит проход через Керченский пролив
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает Укринформ .
"Мы осуждаем тот факт, что наблюдатели систематически не допускаются к отдельным приграничным территориям, контролируемым поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, Крымского полуострова и прибрежных районов восточнее Мариуполя", - говорится в заявлении.
В ЕС также напомнили об осуждении необоснованного применения силы Россией вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и призвали российские власти освободить безоговорочно и незамедлительно украинских моряков и вернуть захваченные корабли.
"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в и из Азовского моря в соответствии с международным правом. Растущая милитаризация Крыма продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе. Мы призываем СММ продолжать мониторинг и отчитываться о ситуации в прибрежной зоне Азовского моря", - отметили в делегации ЕС при ОБСЕ.
- Напомним, 2 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Альянс готовит пакет мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
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