В ЕС надеются, что РФ вспомнит о праве и обеспечит проход через Керченский пролив

4 апреля, 2019, 15:10

ЕС осуждает систематический отказ в доступе ОБСЕ в отдельных приграничных районов на Донбассе

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает Укринформ .

"Мы осуждаем тот факт, что наблюдатели систематически не допускаются к отдельным приграничным территориям, контролируемым поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, Крымского полуострова и прибрежных районов восточнее Мариуполя", - говорится в заявлении.

В ЕС также напомнили об осуждении необоснованного применения силы Россией вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и призвали российские власти освободить безоговорочно и незамедлительно украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в и из Азовского моря в соответствии с международным правом. Растущая милитаризация Крыма продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе. Мы призываем СММ продолжать мониторинг и отчитываться о ситуации в прибрежной зоне Азовского моря", - отметили в делегации ЕС при ОБСЕ.