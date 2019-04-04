В Чечне жителей родового села Кадырова обязали снести свои дома

4 апреля, 2019, 16:44

В Чечне жителям села Центарой (Хоси-Юрт) - родового села главы республики Рамзана Кадырова - приказали демонтировать свои дома для расширения центрального парка

Об этом сообщили жители изданию Кавказский узел.

"Хозяева пока сами разбирают дома, забирают все, что нужно. В селах практически все родственники и знакомые, так что все друг другу помогают с этим. Никому не нравится, что сносят его дом, который строили еще родители или деды, но отрицать бессмысленно, только проблемы себе наживешь. Раз власть решила, она все равно сделает по-своему", - пояснила местная жительница Малкан.

Житель соседнего поселка Аллерой Муса рассказал, что власти компенсируют убытки, им уже выделили участки в другом месте. "Им или новые дома построят, или компенсации дадут. Думаю, что Рамзан (Кадыров) своих односельчан не обидит", - сказал мужчина.

На месте жилых домов планируют разбить большой парк в рамках масштабной реконструкции Курчалоевского района. Власти региона воздержалась от каких-либо комментариев по сносу частных домов в Хоси-Юрте. По данным районной власти, в поселке сегодня живут более 8500 человек.

Родовое селение Рамзана Кадырова является наиболее охраняемым населенным пунктом в Чечне. Чтобы попасть в село необходимо проехать минимум через две границы - на въезде и в нескольких километрах от окраин села.