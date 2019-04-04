В БПП назвали ошибки в первом туре и признали, что Зеленского поддерживает не только молодежь

4 апреля, 2019, 11:54

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко должна была больше говорить с людьми о реформах

Об этом заявила депутат фракции БПП и глава налогового комитета парламента Нина Южанина, сообщает издание "Новое время".

"Даже медицинская реформа не имеет в обществе надлежащей поддержки", - рассказала Южанина.

Также, по ее словам, команда Порошенко пока не отметилась никакими особыми новациями в ведении кампании.

Отмечается, что все члены команды Порошенко имеют программы агитационных поездок по регионам.

В команде Порошенко также признали: они ошибочно считали, что у Владимира Зеленского исключительно молодежный электорат.

"Стратегия президента на второй тур должна содержать более массовое и доступное объяснение молодому поколению того, что оно получит в случае победы Порошенко", - добавил еще один представитель БПП в Раде Александр Черненко.