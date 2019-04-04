В Белграде протестующие пытались ворваться в мэрию
Об этом сообщает B92 , передает Укринформ.
"В четверг представители оппозиционной платформы Союз за Сербию пытались штурмовать здание городского совета Белграда, где проходило заседание Совета по вопросам равноправия. Однако дорогу им пекрилы женщины", - говорится в сообщении.
Возмущенную толпу сербских демонстрантов возглавлял в том числе один из лидеров протестного движения Бошко Обрадович, который знаменит также своими радикальными пророссийскими взглядами.
Регулярные антиправительственные протесты продолжаются в Сербии еще с начала декабря прошлого года. А несколько недель назад протестующие под руководством Обрадовича ворвались в здание телерадиокомпании Сербии, откуда их силой выгнала полиция.
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