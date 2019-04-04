Умер режиссер "Джентльменов удачи" и "Мимино" Георгий Данелия
Об этом заявила жена кинорежиссера Галина Данелия, сообщает ТАСС.
"Георгий Николаевич Данелия умер только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сообщила она.
Отмечается, что в феврале кинорежиссер попал в больницу с воспалением легких, после чего врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.
Георгий Данелия родился в мае 1930 года в Тифлисе. Через год вместе с семьей переехал в Москву. В 1950-е годы он учился в Московском архитектурном институте, а затем поступил на Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" в мастерскую Михаила Калатозова.
Его дебютный фильм "Сережа" вышел в 1960 году и был удостоен награды фестиваля в Карловых Варах. Данелия снял более двадцати кинокартин, среди которых такие классические фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Не горюй!", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин -дза-дза! " и другие.
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