Умер режиссер "Джентльменов удачи" и "Мимино" Георгий Данелия

4 апреля, 2019, 15:28

В Москве в возрасте 88 лет от остановки сердца умер кинорежиссер Георгий Данелия

Об этом заявила жена кинорежиссера Галина Данелия, сообщает ТАСС.

"Георгий Николаевич Данелия умер только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сообщила она.

Отмечается, что в феврале кинорежиссер попал в больницу с воспалением легких, после чего врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Данелия родился в мае 1930 года в Тифлисе. Через год вместе с семьей переехал в Москву. В 1950-е годы он учился в Московском архитектурном институте, а затем поступил на Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" в мастерскую Михаила Калатозова.

Его дебютный фильм "Сережа" вышел в 1960 году и был удостоен награды фестиваля в Карловых Варах. Данелия снял более двадцати кинокартин, среди которых такие классические фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Не горюй!", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин -дза-дза! " и другие.