Украинские военные уничтожили двух оккупантов и враждебную БМП

4 апреля, 2019, 07:51

3 апреля противник на Донбассе шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди украинских военных нет. На обстрелы противника Объединенные силы дали ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов. Также уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ООС в районе Новотроицкого, а с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - позиции вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела: дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм - возле Крымского; с миномета калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия - в районе Новолуганского; из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.