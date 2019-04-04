Украинские мобильные операторы впервые заработали на интернете больше, чем на звонках

4 апреля, 2019, 16:53

В 2018 году доходы украинских операторов от предоставления интернет-услуг впервые превысили доходы по голосовой связи

Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, передает Liga.net .

По итогам 2018 года доступ к сети принес мобильным операторам 16 млрд грн, а голосовые услуги - 14,7 млрд грн.

Для сравнения еще два года назад, в 2016 году, на интернет приходилось лишь 6,8 млрд грн, а на голосовую связь - 20,4 млрд грн.

При этом общий объем инвестиций операторов мобильной связи в 2018 году составил 17,96 млрд грн, преимущественно в развитие 3G и 4G сетей.

Средняя месячная плата абонента мобильной связи в 2018 году выросла до 54 грн, по сравнению с 46,7 грн в 2017 году.

Голосовой трафик операторов в 2018 году уменьшился на 22% - украинцы "выговорили" на 50 млн минут меньше. При этом растет количество минут, которые абоненты используют для звонков на другие сети операторов.

Общее количество сим-карт, с которых абоненты заходили в интернет, по итогам 2018 года составила 32,4 млн, что меньше, чем общее количество "симок" - 54 млн штук.

При этом у операторов практически отсутствуют тарифы, которые предлагают исключительно голосовое общение, без интернета.

11 млн абонентов до сих пор пользуется только 2G (EDGE) в интернете. И только 8,9 млн успели перейти на 4G.

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