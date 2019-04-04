Украинец стал чемпионом мира по сноуборду

4 апреля, 2019, 09:56

Украинский сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира среди юниоров в параллельном слаломе

Об этом сообщает НОК на своей странице в Facebook.

19-летний украинский спортсмен Михаил Харук занял первое место в параллельном слаломе, победив с результатом в 360 баллов. Серебро выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. Бронзу получил канадец Дженни Беган с 216 очками.

"Совсем недавно мы радовались историческом серебру сноубордистки Аннамари Данчи на мировом первенстве в США. А теперь есть еще один знаковый результат в этом виде спорта - золото юниорского чемпионата мира, который проходит в словенской Рогле, в дисциплине параллельный слалом получил украинец Михаил Харук", - говорится в сообщении НОК.

На чемпионате мира-2017 в дисциплине слалом Харук финишировал 11-м, в 2018 году - 8-м.