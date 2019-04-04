Украинец стал чемпионом мира по сноуборду
Об этом сообщает НОК на своей странице в Facebook.
19-летний украинский спортсмен Михаил Харук занял первое место в параллельном слаломе, победив с результатом в 360 баллов. Серебро выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. Бронзу получил канадец Дженни Беган с 216 очками.
"Совсем недавно мы радовались историческом серебру сноубордистки Аннамари Данчи на мировом первенстве в США. А теперь есть еще один знаковый результат в этом виде спорта - золото юниорского чемпионата мира, который проходит в словенской Рогле, в дисциплине параллельный слалом получил украинец Михаил Харук", - говорится в сообщении НОК.
На чемпионате мира-2017 в дисциплине слалом Харук финишировал 11-м, в 2018 году - 8-м.
- Напомним, 6 февраля Аннамари Данча принесла сборной Украины первую в истории медаль чемпионата мира по сноуборду.
- 7 февраля олимпийский чемпион Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в американском Парк-Сити.
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