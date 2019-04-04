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Украина призвала ОБСЕ "лучше замечать" нарушения РФ Минских соглашений

Работа Трехсторонней контактной группы должна быть сосредоточена на выводе из оккупированных районов Донбасса российских вооруженных формирований

Об этом сказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в ответ на доклад спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика и главы СММ ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана, сообщает Укринформ.

"Достижение цели мирного урегулирования - восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ - требует полной имплементации Минских соглашений во всей их полноте и деоккупации Крыма. Деятельность Трехсторонней контактной группы, в которой представители ОБСЕ обеспечивают прогресс в прекращении российско-украинского конфликта на Донбассе согласно Минским договоренностям, должна и впредь быть направлена на вывод российских вооруженных формирований и оружия с оккупированных территорий Донбасса и разоружение незаконных вооруженных групп ", - заявил украинский дипломат.

По его словам, установление длительного режима прекращения огня и реализация других положений по безопасности должны оставаться в центре внимания ТКГ несмотря на отрицание Россией своей ответственности.

Прокопчук призвал миссию ОБСЕ активнее отражать в своих отчетах нарушение Россией обязательств, как, например, введение на оккупированном Донбассе российской валюты, налоговой системы или школьных программ, введенных с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

СММ также должна уделить максимальное внимание нарушениям в сфере безопасности на оккупированных Россией территориях Украины, добавил дипломат.

 

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