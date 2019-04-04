Украина призвала ОБСЕ "лучше замечать" нарушения РФ Минских соглашений

4 апреля, 2019, 19:33

Работа Трехсторонней контактной группы должна быть сосредоточена на выводе из оккупированных районов Донбасса российских вооруженных формирований

Об этом сказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в ответ на доклад спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика и главы СММ ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана, сообщает Укринформ.

"Достижение цели мирного урегулирования - восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ - требует полной имплементации Минских соглашений во всей их полноте и деоккупации Крыма. Деятельность Трехсторонней контактной группы, в которой представители ОБСЕ обеспечивают прогресс в прекращении российско-украинского конфликта на Донбассе согласно Минским договоренностям, должна и впредь быть направлена на вывод российских вооруженных формирований и оружия с оккупированных территорий Донбасса и разоружение незаконных вооруженных групп ", - заявил украинский дипломат.

По его словам, установление длительного режима прекращения огня и реализация других положений по безопасности должны оставаться в центре внимания ТКГ несмотря на отрицание Россией своей ответственности.

Прокопчук призвал миссию ОБСЕ активнее отражать в своих отчетах нарушение Россией обязательств, как, например, введение на оккупированном Донбассе российской валюты, налоговой системы или школьных программ, введенных с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

СММ также должна уделить максимальное внимание нарушениям в сфере безопасности на оккупированных Россией территориях Украины, добавил дипломат.