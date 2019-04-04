Украина отреагировала на приговор "диверсантам"
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"Фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остаются одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове, имеющих целью запугивание местных жителей и подавление любой формы несогласия с незаконной оккупацией украинской территории", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Там призвали международное сообщество усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и других незаконно осужденных граждан Украины.
"Украина продолжает применять все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения граждан Украины, незаконно удерживаемых и осужденных по политическим мотивам на территории Российской Федерации и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя", - заверили в МИД Украины.
- Напомним, оккупационный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.
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