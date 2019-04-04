Украина направила России ноту с требованием немедленно вернуть 113 осужденных украинцев

4 апреля, 2019, 14:46

Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины

Об этом информируют в Министерстве юстиции .

"Украина требует от Российской Федерации немедленного возвращения своих граждан, которые незаконно содержатся в РФ и на оккупированной территории Автономной Республики Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Министерстве юстиции заявили, что требуют обеспечить украинцам возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать их право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом.

В ведомстве сообщили, что получили обращение от украинских граждан, которых осудила Украина, но из-за оккупации Крыма и города Севастополя их перевели в соответствии с законодательством РФ. Обращение также прислали украинцы, осужденные незаконными оккупационными органами в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Сейчас эти граждане отбывают наказание на территории Автономной Республики Крым или переведены на территорию РФ, информируют в ведомстве.

В Минюсте отмечают, что согласно ст.1 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

Кроме того, отмечают, что согласно ст. 9 этого же закона любые органы на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы созданы в порядке, не предусмотренном законом.

Соответственно, любой акт (решение), выданный органом и / или должностными лицами, созданными, избранными или назначенными в порядке, не предусмотренном законом, является недействительным и не создает правовых последствий.

"Функционирование на временно оккупированной территории Украины судов, которые выносят решения именем Российской Федерации, а также осуществление ими правосудия в соответствии с российским процессуального и материального права, не имеет правовых последствий по законодательству Украины, поскольку они созданы в нарушение Конституции и законов Украины", - подчеркивают в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что 113 граждан Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ.