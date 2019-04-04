Стена из деревьев: более 20 стран договорились "остановить пустыню Сахара"
Как пишет ZmeScience, она пройдет по территории 11 африканских стран Африки - от Сенегала до Джибути.
Проект, стоимость которого оценивается в $8 млрд, пока реализован на 15% - в Сенегале уже посажены 11 млн деревьев, в Нигерии удалось восстановить 4,8 млн га сельскохозяйственной земли, а в Эфиопии - 15 млн га. Строительство стены планируется закончить к 2030 году.
Даже частичная реализация этого проекта позволяет увеличить устойчивость района к Сахаре. Зеленая стена замедляет воздействие сухого ветра на землю, восстанавливает микроклимат и позволяет выращивать продовольственные культуры вокруг деревьев, которые удобряют почву.
В рамках проекта также появится более 350 тыс. новых рабочих мест в сельской местности. Кроме того, деревья будут поглощать не менее 250 млн т CO₂ из атмосферы.
По мнению экспертов, в случае, если африканские государства не будут бороться с распространением Сахары, за миллионы лет она может захватить практически весь континент, сильно изменяя микроклимат в регионах.
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