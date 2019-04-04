Стена из деревьев: более 20 стран договорились "остановить пустыню Сахара"

4 апреля, 2019, 20:35

Более 20 стран договорились высадить десятки миллионов деревьев на южной границе пустыни Сахара, чтобы остановить ее распространение дальше по континенту

Как пишет ZmeScience, она пройдет по территории 11 африканских стран Африки - от Сенегала до Джибути.

Проект, стоимость которого оценивается в $8 млрд, пока реализован на 15% - в Сенегале уже посажены 11 млн деревьев, в Нигерии удалось восстановить 4,8 млн га сельскохозяйственной земли, а в Эфиопии - 15 млн га. Строительство стены планируется закончить к 2030 году.

Даже частичная реализация этого проекта позволяет увеличить устойчивость района к Сахаре. Зеленая стена замедляет воздействие сухого ветра на землю, восстанавливает микроклимат и позволяет выращивать продовольственные культуры вокруг деревьев, которые удобряют почву.

В рамках проекта также появится более 350 тыс. новых рабочих мест в сельской местности. Кроме того, деревья будут поглощать не менее 250 млн т CO₂ из атмосферы.

По мнению экспертов, в случае, если африканские государства не будут бороться с распространением Сахары, за миллионы лет она может захватить практически весь континент, сильно изменяя микроклимат в регионах.