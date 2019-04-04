США готовят "другие инструменты" для выдворения россиян из Венесуэлы, - Помпео

"Я не могу говорить обо всех вариантах, которые находятся на рассмотрении, но президент Трамп дал четко понять, что мы готовы сделать все необходимое, чтобы заставить россиян пойти (из Венесуэлы, - ред.)", - отметил Помпео.

Он также сообщил, что американская администрация говорила с российской стороной. "Мы сказали им, насколько серьезно воспринимаем угрозу от их дальнейшего использования военной силы в Венесуэле", - отметил Помпео.

При этом госсекретарь подчеркнул, что пытался убедить Москву, однако скорее всего эта попытка была неудачной.

"Итак, теперь мы применим другие инструменты американской мощи, чтобы гарантировать, что венесуэльский народ получит шанс на демократию, которую они имеют право без сапога кубинцев или россиян на их горле", - подчеркнул государственный секретарь США.

Напомним, 24 марта в Венесуэлу прибыли новые российские самолеты с группой военных. По данным СМИ, российские военные прибыли в Каракас для участия в переговорах по военной подготовке и стратегии.