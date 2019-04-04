//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Соцсети призвали Галкина стать президентом России

Российского комика Максима Галкина в соцсетях призвали баллотироваться в президенты России

В Instagram Галкин опубликовал шутливую запись о выборах президента.

Петр Порошенко ранее сказал, что "Россию будет представлять не Петросян и не Максим Галкин, а Путин".

"Народное творчество. Проснулся знаменитым", - написал Максим.

Под публикацией пользователи соцсети призвали Галкина стать президентом России.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать