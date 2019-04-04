Соцсети призвали Галкина стать президентом России
4 апреля, 2019, 17:33
Российского комика Максима Галкина в соцсетях призвали баллотироваться в президенты России
В Instagram Галкин опубликовал шутливую запись о выборах президента.
Петр Порошенко ранее сказал, что "Россию будет представлять не Петросян и не Максим Галкин, а Путин".
"Народное творчество. Проснулся знаменитым", - написал Максим.
Под публикацией пользователи соцсети призвали Галкина стать президентом России.
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