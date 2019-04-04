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Сдать анализы, чтобы поесть: в Токио откроют ресторан, где блюда будут создавать по ДНК клиентов

Японская компания Open Meals представила концепт суши-ресторана, все блюда в котором будут изготовлены на основе образцов ДНК посетителей - с учетом их потребностей в питании.

Заведение должно открыться в Токио в 2020 году, пишет Dezeen.

За две недели до посещения клиенты ресторана должны будут сдать образцы слюны, фекалий и мочи. Сотрудники ресторана выделят из них ДНК посетителя, проанализируют его и создадут блюда из продуктов, употребление которых необходимо конкретном посетителю.

Производством блюд займется робот-манипулятор, к рукам которого будут подключены 14 цилиндров с различными питательными веществами. При изготовлении суши машина прибавит к блюду вещества, которые нужны конкретному клиенту.

"Одна компания исследует образец мочи, чтобы изучить питание вашего тела, а другая проверяет кишечную флору и выясняет, какие продукты улучшат состояние кишечника. Гиперперсонализация станет обычным явлением для сферы обслуживания будущего: на основании анализа ДНК, мочи и кишечника у каждого человека будут индивидуальные идентификационные номера", - говорится в сообщении Open Meals.

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