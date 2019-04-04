Сборная Украины укрепила позиции в рейтинге ФИФА
4 апреля, 2019, 12:43
Сборная Украины по футболу поднялась на три строчки и занимает 27-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Команда Андрея Шевченко в активе 1493 очков.
Действующий чемпион Европы и соперник Украины в отборе Евро-2020 Португалия опустилась на седьмое место.
Другие соперники сборной Украины по отбору Евро-2020 находятся на таких позициях: Сербия на 29-м месте (1484 очков), Люксембург - на 86-м (1277 очков), Литва - на 132-м (1102).
Среди десятки лучших национальных команд есть несколько изменений. Англия поднялась на четвертое место, Хорватия опустилась на пятое. Уругвай поднялся на 6-ю позицию. Возглавляет рейтинг сборная Бельгии.
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
- Напомним, в рейтинге ФИФА, опубликованном 7 февраля, сборная Украины на одну позицию опережала главного конкурента в отборе Евро-2020 - Сербию.
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