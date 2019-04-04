Сборная Украины укрепила позиции в рейтинге ФИФА

4 апреля, 2019, 12:43

Сборная Украины по футболу поднялась на три строчки и занимает 27-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Команда Андрея Шевченко в активе 1493 очков.

Действующий чемпион Европы и соперник Украины в отборе Евро-2020 Португалия опустилась на седьмое место.

Другие соперники сборной Украины по отбору Евро-2020 находятся на таких позициях: Сербия на 29-м месте (1484 очков), Люксембург - на 86-м (1277 очков), Литва - на 132-м (1102).

Среди десятки лучших национальных команд есть несколько изменений. Англия поднялась на четвертое место, Хорватия опустилась на пятое. Уругвай поднялся на 6-ю позицию. Возглавляет рейтинг сборная Бельгии.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА: