Сборная Украины по спортивному покеру стала обладателем Кубка наций

5 апреля, 2019, 10:02

Сборная Украины по спортивному покеру впервые приняла участие в престижном Кубке наций. И выиграла почетный трофей!

Украина стала чемпионом мира по спортивному покеру 2019! Этот титул наша сборная завоевала на Кубке наций - турнире, в котором кроме Украины, приняли участие еще пять сильнейших команд мира. Победа в ирландском Дублине еще и ценна тем, что наша сборная в этих соревнованиях - новичок! И сразу же такой триумф. "Я впервые почувствовал себя, даже не знаю, как сказать, кем. Это были совершенно новые ощущения, которых у меня не было никогда, это точно! Команды на турнире вообще не рассматривали нас как конкурентов. Но получилось так, что на протяжении чемпионата нас начали уважать. И думаю все команды искренне радовались за нас", - делится после победы своими впечатлениями капитан сборной Михаил Кедровский.

Уже с первых игровых сессий украинцы захватили лидерство. И к концу турнира не дали ни одного шанса именитым конкурентам из Германии, Ирландии, Тайпея и Индии их догнать! Кроме того, лучшим игроком турнира была названа Ольга Ермольчева, набравшая наибольшее количество очков среди всех участников Кубка!

"Удивлены были все! Ирландцы в первую очередь, ведь они три года подряд удерживали звание чемпиона мира по матчам покера. А тут приехал какой-то дебютант, в желто-голубых цветах... По итогам чемпионата наш отрыв от конкурентов был очень большой. Это 53 очка от второго места, от ирландцев. Если сравнивать с футболом, например, то это где победа со счетом 3-0!" - заключает результат турнира президент Всеукраинской федерации спортивного покера Сергей Ефименко.

Организацию поездки украинской делегации в Дублин обеспечили Министерство молодежи и спорта и Всеукраинская Ассоциация спортивного покера Украины. А мощную спонсорскую и медийную поддержку оказала компания PokerMatch.

"С формой, оформлением виз помогло Министерство молодежи и спорта. С финансированием - я хочу поблагодарить нашу украинскую компанию PokerMatch, которая взяла на себя полностью все расходы - и по отлету, и проживанию, и питанию", - благодарит за поддержку Сергей Ефименко.

Этой победой украинский спортивный покер получил новое дыхание к развитию. В сентябре прошлого года Министерство молодежи и спорта признало эту игру как спортивный вид спорта. А потом Всеукраинская Федерация спортивного покера на конкурсной основе получила национальный статус.