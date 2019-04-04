Россияне переживают за экономику РФ из-за аннексии Крыма, - опрос

4 апреля, 2019, 09:24

Большинство россиян все еще поддерживают аннексию украинского Крыма, но признают, что международная политика Москвы ухудшила экономические показатели и уровень жизни в стране

Соответствующие результаты исследования опубликовали совместно социологическая служба "Левада-центр" и Чикагский совет по глобальным вопросам (США).

Так, после оккупации Крыма в 2014 году россияне поддержали решение президента Владимира Путина. Но эта поддержка уменьшилась, когда российская экономика понесла потери, а затраты на интеграцию Крыма в Россию выросли.

Социологи в своем отчете указывают, что в марте 2015 года, через год после аннексии, около 70% опрошенных россиян считали ее положительной для страны.

Однако это число снизилось до 59% к августу 2015 года, когда цены на нефть в мире резко упали, а для российской экономики стали ощутимыми последствия западных экономических санкций. К марту 2018 поддержка аннексии выросла до уровня, сопоставимого с показателями 2015 года, но в феврале 2019 снова снизилась до 62%.

Кроме того, социологи установили, что гораздо меньшее количество россиян одобряет подобные оккупации Крыма действия своей страны относительно других украинских территорий - частей Донецкой и Луганской областей.