Режим Асада возобновил удары по позициям повстанцев: 12 погибших

4 апреля, 2019, 17:31

На северо-западе Сирии в результате обстрела подконтрольного повстанцам населенного пункта погибли не менее 12 человек, сообщили в экстренных службах

Как передает Reuters, в городе Кафр-Набаль в провинции Идлиб одна ракета попала в рынок. По словам представителя местной службы гражданской обороны, из-за обстрела погибли 12 человек, десятки пострадали. Число жертв может возрасти из-за тяжести ранений.

В Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что за последние 24 часа в результате артиллерийских обстрелов в разных поселках на северо-западе страны погибли 17 мирных жителей, половина из них - несовершеннолетние.

Территория на северо-западе Сирии является последним крупным оплотом сирийской оппозиции, выступающей против президента Башара Асада. По данным ООН, в провинции Идлиб и некоторых районах провинций Хама и Алеппо проживает около 3 млн человек.

В 2018 году правительство Сирии было готово начать масштабное наступление на подконтрольные повстанцам территории, что спровоцировало бы гуманитарную катастрофу в регионе. Наступление было приостановлено после того, как Россия, сильный союзник Дамаска, заключила соглашение с Турцией о создании "демилитаризованной зоны".