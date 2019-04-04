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Расстрел патрульных в Днипре. Экс-торнадовец Пугачев может получить пожизненное

Приговор экс-бойцу "Торнадо" Александру Пугачеву зачитают после перерыва в заседании, следующее заседание состоится 8 апреля

Об этом стало известно во время судебного заседания в Кировском районном суде г. Днипро, сообщает Укринформ .

Судья предложил Пугачеву сказать последнее слово. Тот отказался, сказав, что ему надо для этого подготовиться.

Суд удалился в совещательную комнату, сделав перерыв в заседании до 8 апреля.

Как отметил прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области Алексей Семенюк, сторона обвинения настаивала на назначении наказания за совершение преступлений Пугачевым в виде пожизненного лишения свободы.

  • Напомним, 25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днипре водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских. Преступник скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте. Позже в больнице скончалась раненая патрульная Ольга Макаренко.
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