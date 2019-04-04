"Северный поток-2" сделает экономику Германии заложницей РФ, - Пенс

Об этом сообщает France 24.

"Если Германия продолжит строительство газопровода " Северный поток-2 ", как сказал президент Трамп, это может сделать экономику Германии буквально заложницей России", - сказал Пенс во время мероприятия, посвященного 70-летию образования НАТО.

Пенс также заявил, что Германия должна увеличить свои расходы на оборону.

"Для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей совместной обороной", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что некоторые союзники в Организации Североатлантического договора не достигают цели, поставленной Альянсом в 2014 году - выделять 2% ВВП на оборону.

Вместе с тем Пенс пообещал, что Соединенные Штаты "теперь и всегда будут самым союзником Европы".