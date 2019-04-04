"Рано что-то конкретно говорить о дебатах": штаб Зеленского отреагировал на ответ Порошенко

4 апреля, 2019, 13:01

Об этом заявил руководитель штаба Иван Баканов, передает УНИАН .

"Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может нам еще дадут дополнительно ответы. В ролике было еще несколько вопросов... там было о признании кандидата кандидатом, о начислении по поводу медицинской экспертизы", - рассказал Баканов.

По словам Баканова, "пока рано что-то конкретно говорить о самих дебатах, поскольку не выполнены все требования, которые были озвучены в этом ролике".

Баканов добавил, что дата и время еще будут согласовываться с учетом предметности ответа, который будет дан.