Причиной аварии Boeing 737 MAX в Эфиопии могла стать птица, - СМИ

4 апреля, 2019, 13:38

Катастрофа самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося 10 марта в Эфиопии, могла произойти из-за повреждения датчика угла атаки при взлете птицей или другим предметом

Такую версию сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, датчик был поврежден при столкновении с посторонним предметом или птицей. Это активировало систему MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе, направляя его слегка вниз. Из-за повреждения датчика MCAS опустила нос самолета слишком сильно, что привело к катастрофе.

Согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), пилоты в сложившейся ситуации следовали аварийным инструкциям от производителя самолета и отключили MCAS, однако это не помогло выровнять самолет, и они активировали систему снова.

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