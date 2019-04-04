Причиной аварии Boeing 737 MAX в Эфиопии могла стать птица, - СМИ
Такую версию сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
По информации телеканала, датчик был поврежден при столкновении с посторонним предметом или птицей. Это активировало систему MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе, направляя его слегка вниз. Из-за повреждения датчика MCAS опустила нос самолета слишком сильно, что привело к катастрофе.
Согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), пилоты в сложившейся ситуации следовали аварийным инструкциям от производителя самолета и отключили MCAS, однако это не помогло выровнять самолет, и они активировали систему снова.
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Напомним, что в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
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В октябре прошлого года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
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Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
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Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
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Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
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