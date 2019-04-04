Правительство Эстонии ушло в отставку

4 апреля, 2019, 17:42

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг, 4 апреля, во время первого заседания парламента нового созыва объявил об отставке своего правительства

Об этом сообщает портал ERR.

Согласно закону, правительство продолжит свою работу до тех пор, пока в должность не вступит новый кабинет министров.

Сейчас продолжаются переговоры о новой коалиции, которую могут сформировать Центристская партия, EKRE и Isamaa.

Напомним, что правительство Юри Ратас начал работу 23 ноября 2016 года и находилось у власти 863 дня.