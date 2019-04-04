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Повесился на собственной одежде: обвиняемый совершил самоубийство в запорожском суде


фото: radiosvoboda
В Запорожье обвиняемый, которого правоохранители привезли на судебное заседание, совершил самоубийство в здании суда, повесившись на собственной одежде

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру Запорожской области.

Такой инцидент произошел накануне, 3 апреля, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья.

Правоохранители открыли производство по 115 статье Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство"). Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас продолжаются досудебные действия.

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