Повесился на собственной одежде: обвиняемый совершил самоубийство в запорожском суде
4 апреля, 2019, 14:24
В Запорожье обвиняемый, которого правоохранители привезли на судебное заседание, совершил самоубийство в здании суда, повесившись на собственной одежде
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру Запорожской области.
Такой инцидент произошел накануне, 3 апреля, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья.
Правоохранители открыли производство по 115 статье Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство"). Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас продолжаются досудебные действия.
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