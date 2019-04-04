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Поставщиков продовольствия для армии оштрафовали на 870 млн грн за сговор на тендерах

Антимонопольный комитет оштрафовал 22 компании за сговор на тендерах Минобороны по закупке питания

Об этом сообщила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская в Facebook.

Антимонопольный комитет оштрафовал 22 компании на 869,27 млн гривен за сговор на тендерах Минобороны по закупке питания, говорится в сообщении.

Загребельская отмечает, что речь идет о тендерах Минобороны на закупку услуг по обеспечению питанием по контракту личного состава воинских частей Вооруженных Сил Украины. Всего АМКУ расследовал семь торговых процедур с ожидаемой стоимостью свыше 2,5 млрд гривен.

"Чиновники установили, что участники этих тендеров синхронно отозвали дешевые предложения, в результате чего победителями были признаны компании с большей ценой", - отмечает она.

По словам госуполномоченный, в некоторых случаях побеждали предложения, которые занимали более чем десятую позицию в рейтинге по стоимости.

Некоторые компании имеют общий адрес и сотрудников, использовали одни и те же средства связи и IP-адреса, отметила чиновник АМКУ.

 

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