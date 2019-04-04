Поставщиков продовольствия для армии оштрафовали на 870 млн грн за сговор на тендерах

4 апреля, 2019, 17:31

Антимонопольный комитет оштрафовал 22 компании за сговор на тендерах Минобороны по закупке питания

Об этом сообщила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская в Facebook.

Антимонопольный комитет оштрафовал 22 компании на 869,27 млн гривен за сговор на тендерах Минобороны по закупке питания, говорится в сообщении.

Загребельская отмечает, что речь идет о тендерах Минобороны на закупку услуг по обеспечению питанием по контракту личного состава воинских частей Вооруженных Сил Украины. Всего АМКУ расследовал семь торговых процедур с ожидаемой стоимостью свыше 2,5 млрд гривен.

"Чиновники установили, что участники этих тендеров синхронно отозвали дешевые предложения, в результате чего победителями были признаны компании с большей ценой", - отмечает она.

По словам госуполномоченный, в некоторых случаях побеждали предложения, которые занимали более чем десятую позицию в рейтинге по стоимости.

Некоторые компании имеют общий адрес и сотрудников, использовали одни и те же средства связи и IP-адреса, отметила чиновник АМКУ.