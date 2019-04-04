Пошли бы и в цирк. У Порошенко заявили, что согласились бы на другое место дебатов

4 апреля, 2019, 15:41

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко пока не знают, как должны выглядеть дебаты на стадионе

Об этом сказал спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV .

"По моему мнению, выглядеть это будет немного странно, но раз так хочет Владимир Александрович, мы пошли на встречу. Пусть это будет стадион. Если бы он предложил это в Национальном цирке, мы бы пошли в Национальный цирк, если бы он предложил это на какой-то эстраде , мы бы пошли на эстраду", - сказал он.

По словам Медведева, для проведения дебатов нужно финальное согласие.

"Поэтому, как это может выглядеть, не знаю. Для этого нужно финальное согласие. Договоренность обоих штабов, что такой формат дебатов будет и конечно это все надо обсудить. Конечно, с точки зрения здравого смысла, наверное, должно быть равномерное присутствие болельщиков" , - сказал он.