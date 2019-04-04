Пошли бы и в цирк. У Порошенко заявили, что согласились бы на другое место дебатов
Об этом сказал спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV .
"По моему мнению, выглядеть это будет немного странно, но раз так хочет Владимир Александрович, мы пошли на встречу. Пусть это будет стадион. Если бы он предложил это в Национальном цирке, мы бы пошли в Национальный цирк, если бы он предложил это на какой-то эстраде , мы бы пошли на эстраду", - сказал он.
По словам Медведева, для проведения дебатов нужно финальное согласие.
"Поэтому, как это может выглядеть, не знаю. Для этого нужно финальное согласие. Договоренность обоих штабов, что такой формат дебатов будет и конечно это все надо обсудить. Конечно, с точки зрения здравого смысла, наверное, должно быть равномерное присутствие болельщиков" , - сказал он.
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Народный депутат от БПП Мария Ионова заявила, что президент не будет участвовать в дебатах, если они будут проходить на стадионе.
- Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
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