Порошенко в "Олимпийском" пришел на тренировку к ветеранам войны - сборной Игр непокоренных

4 апреля, 2019, 19:50

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Президент рассказал о сотрудничестве с НАТО в вопросе реабилитации украинских ветеранов войны и анонсировал подписание годовой национальной программы сотрудничества с НАТО.

"Мне приятно констатировать, что трастовый фонд НАТО также добавляет некоторые усилия к тому, чтобы помогать непокоренным и я очень благодарен, что именно такая форма реабилитации ребят, возвращающихся с фронта, с АТО, сейчас - с ООС, и ведут абсолютно полноценную жизнь, может и более полноценную, чем некоторые, кто в АТО не был. Сейчас мы продолжаем эту работу, в ближайшие дни будет подписана мной годовая национальная программа сотрудничества с НАТО. В этих условиях, безусловно, будет продолжено наше движение вперед. Специалисты из стран НАТО помогают нам в том числе с реабилитацией, финансово, по перевооружению армии", - сказал Порошенко.

Также президент напомнил об успехах украинской команды ветеранов войны на соревнованиях в Канаде.

"Вместе команда непокоренных демонстрирует, как нужно любить Украину, каким образом надо жить полноценной жизнью, что надо делать на стадионах. Я убежден в том, что многие должны прийти посмотреть на тренировку наших непокоренных. Я вспоминаю с удовольствием и наши встречи здесь, в Украине, и в Торонто, когда была первая украинская делегация, которая блестяще выступила и прославила Украину, привезя домой большое количество медалей", - добавил Порошенко.

Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования между военнослужащими, получили ранения во время боевых действий. Первые Игры непокоренных состоялись в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне.