Порносайт, где нет видео: стартап запустит женский портал без визуального контента

4 апреля, 2019, 19:12

Кэролайн Шпигель (сестра Эвана Шпигеля, основателя Snapchat) запускает порносайт для женщин, на котором нет визуального контента

Как пишет Tech Crunch, на платформу Quinn будут выкладывать только аудиозаписи со звуками секса и тексты с эротическими сюжетами.

Сайт начнет работать с 13 апреля. Кэролайн позиционирует его как "менее грубый женский Pornhub". Пользователи смогут отправлять на Quinn собственные истории и аудиозаписи - перед публикацией все будет тщательно проверяться.

Идея создания платформы возникла у Кэролайн, когда она боролась с анорексией и сексуальной дисфункцией, которую вызвала болезнь. "Я много читала о лечении и узнала, что существует около 30 одобренных FDA лекарств от сексуальной дисфункции для мужчин, и ноль - для женщин. Это большая проблема", - говорит девушка.

Кэролайн уверена, что порно все еще служит только для удовлетворения мужчин, а вокруг женского удовольствия сохраняется много стереотипов. Фото и видео с "идеальными" порноактрисами не дает женщинам расслабиться и часто вызывает комплексы. Но слушая звуки и чистые истории, каждая может представить себя главной героиней и дать простор своим фантазиям.

Название для старпата придумал один из друзей Кэролайн, который помогал ей воплотить эту идею в жизнь. Однажды он встретил девушку своей мечты, которую звали Куинн.

Сайт уже собрал более 1 млн инвестиций, причем Шпигель утверждает, что ее брат-бизнесмен никак ей не помогал. Первых авторов создатели будут искать на Reddit и Tumblr.