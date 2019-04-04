//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порносайт, где нет видео: стартап запустит женский портал без визуального контента

Кэролайн Шпигель (сестра Эвана Шпигеля, основателя Snapchat) запускает порносайт для женщин, на котором нет визуального контента

Как пишет Tech Crunch, на платформу Quinn будут выкладывать только аудиозаписи со звуками секса и тексты с эротическими сюжетами.

Сайт начнет работать с 13 апреля. Кэролайн позиционирует его как "менее грубый женский Pornhub". Пользователи смогут отправлять на Quinn собственные истории и аудиозаписи - перед публикацией все будет тщательно проверяться.

Идея создания платформы возникла у Кэролайн, когда она боролась с анорексией и сексуальной дисфункцией, которую вызвала болезнь. "Я много читала о лечении и узнала, что существует около 30 одобренных FDA лекарств от сексуальной дисфункции для мужчин, и ноль - для женщин. Это большая проблема", - говорит девушка.

Кэролайн уверена, что порно все еще служит только для удовлетворения мужчин, а вокруг женского удовольствия сохраняется много стереотипов. Фото и видео с "идеальными" порноактрисами не дает женщинам расслабиться и часто вызывает комплексы. Но слушая звуки и чистые истории, каждая может представить себя главной героиней и дать простор своим фантазиям.

Название для старпата придумал один из друзей Кэролайн, который помогал ей воплотить эту идею в жизнь. Однажды он встретил девушку своей мечты, которую звали Куинн.

Сайт уже собрал более 1 млн инвестиций, причем Шпигель утверждает, что ее брат-бизнесмен никак ей не помогал. Первых авторов создатели будут искать на Reddit и Tumblr.

  • Как связаны порно и марихуана: 17 октября в Канаде начали свободно продавать марихуану, и это событие повлияло на предпочтения пользователей при поиске видео 18+
  • 16 октября в работе Youtube наблюдался глобальный сбой. В это же время, на Pornhub состоялся "наплыв" посетителей - значительно больше, чем обычно
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать