Политзаключенный Сущенко прислал новый рисунок из российского СИЗО

4 апреля, 2019, 13:38

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист, политзаключенный Роман Сущенко прислал новый рисунок из российского СИЗО

Об этом сообщила его дочь Юлия Сущенко в Facebook.

На обратной стороне рисунка Сущенко указал: "Роман Сущенко. 2019. Макарска Ривьера. Хорватия. Бумага, акварель, карандаш".

Отмечается, что рисунок пришел из колонии вместе с письмом.

В нем украинский политзаключенный написал, что впервые за долгое время вышел на прогулку, поскольку имел воспаление гайморовых пазух. А администрация колонии не отдает ему приобретенные адвокатом лекарства.

Сущенко также сообщил, что в регионе Вятка, где расположена колония, он еще ни разу не видел солнца.

"Хоть и весна, скоро экватор у марта наступит (письмо датировано 13 марта, - ред.), А весеннего тепла и солнца все нет. Хмуро как-то. Лучи пытаются пробиться сквозь облака, и никак. В любом случае, за эти 5 месяцев я не видел солнца. Какое оно?" - написал он.