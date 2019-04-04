Политзаключенный Сущенко прислал новый рисунок из российского СИЗО
Об этом сообщила его дочь Юлия Сущенко в Facebook.
На обратной стороне рисунка Сущенко указал: "Роман Сущенко. 2019. Макарска Ривьера. Хорватия. Бумага, акварель, карандаш".
Отмечается, что рисунок пришел из колонии вместе с письмом.
В нем украинский политзаключенный написал, что впервые за долгое время вышел на прогулку, поскольку имел воспаление гайморовых пазух. А администрация колонии не отдает ему приобретенные адвокатом лекарства.
Сущенко также сообщил, что в регионе Вятка, где расположена колония, он еще ни разу не видел солнца.
"Хоть и весна, скоро экватор у марта наступит (письмо датировано 13 марта, - ред.), А весеннего тепла и солнца все нет. Хмуро как-то. Лучи пытаются пробиться сквозь облака, и никак. В любом случае, за эти 5 месяцев я не видел солнца. Какое оно?" - написал он.
- Напомним, в октябре 2016 г. собственного корреспондента правительственного информационного агентства "Укринформ" в Париже Романа Сущенко арестовали в Москве , куда он приехал к родственникам, по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- На заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и отрицал свою вину.
- Обвинение в оккупационном суде Симферополя запросило для журналиста Семены 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
- Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима .
- 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор - 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Обменивать Сущенко российский президент Владимир Путин отказывается .
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