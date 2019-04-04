Полиция расследует выходку туристов, которые голышом гуляли по центру Кракова
Об этом сообщает wyborcza.pl .
Инцидент произошел на центральной площади города в пятницу. Группа почти голых англоязычных мужчин села в туристическую карету. Мужчины просили, чтобы их голышом свозили вокруг Рыночной площади.
В связи с инцидентом полиция открыла дело. Как сообщил сержант Матеуш Дрвал пресс-службы Малопольской полиции, туристы совершили преступление, которое будет классифицироваться как провоцирование скандала в общественном месте или непристойная выходка.
Финансовый штраф или даже расторжение контракта также грозит извозчикам.
Как пояснил Дариуш Новак из пресс-службы городской власти Кракова, "договор между городом и предпринимателем предусматривает, что в таких ситуациях он должен реагировать. Не может быть, что он некритически допускает такое поведение".
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