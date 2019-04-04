Полиция расследует выходку туристов, которые голышом гуляли по центру Кракова

4 апреля, 2019, 13:08

Полиция польского Кракова возбудила производство по делу туристов, которые в обнаженном виде прошлись по Рыночной площади города, а затем в таком же виде попросили повозить их в карете

Об этом сообщает wyborcza.pl .

Инцидент произошел на центральной площади города в пятницу. Группа почти голых англоязычных мужчин села в туристическую карету. Мужчины просили, чтобы их голышом свозили вокруг Рыночной площади.

В связи с инцидентом полиция открыла дело. Как сообщил сержант Матеуш Дрвал пресс-службы Малопольской полиции, туристы совершили преступление, которое будет классифицироваться как провоцирование скандала в общественном месте или непристойная выходка.

Финансовый штраф или даже расторжение контракта также грозит извозчикам.

Как пояснил Дариуш Новак из пресс-службы городской власти Кракова, "договор между городом и предпринимателем предусматривает, что в таких ситуациях он должен реагировать. Не может быть, что он некритически допускает такое поведение".