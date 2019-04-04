Почти 11 миллионов смертей за 2017 год связаны с несбалансированным питанием, - ученые

4 апреля, 2019, 18:28

Почти 11 млн смертей в 2017 году (22% от общего количества) были связаны с несбалансированным питанием

Об этом заявили ученые в рамках проекта GBD 2017 (Global Burden of Disease), пишет The Lancet.

Для этого они определили 15 особенностей питания, которые связаны с развитием различных неинфекционных заболеваний, а затем оценили, сколько смертей в год случились из-за этих болезни. Так, ученые выяснили, что наиболее важными факторами риска смерти оказались высокое потребление соли и низкое - цельнозерновых продуктов и фруктов.

Далее ученые проанализировали медицинские исследования, опубликованные с 1990 по 2017 год, посвященные изучению связи каждого из рассмотренных паттернов потребления определенных продуктов и питательных веществ на развитие различных заболеваний (ученые рассматривали только неинфекционные заболевания). После этого ученые обнаружили причины смерти в 165 странах и оценили, таким образом, количество смертей, произошедших по вине несбалансированного питания.

Выяснилось, что всего 10,9 млн смертей в 2017 году (около 22% смертей за этот год вообще) были связаны с несбалансированным питанием. Наиболее значимыми факторами оказались повышенное потребление соли (3 миллиона смертей), а также пониженное потребление цельнозерновых продуктов (3 миллиона смертей) и фруктов (2 миллиона смертей).

Авторы, таким образом, подчеркивают опасности нездорового питания для риска преждевременной смерти от различных заболеваний и настаивают на том, чтобы правительственные организации для увеличения продолжительности жизни граждан уделили особое внимание вопросам питания в стране.

Для визуализации причин смерти людей в 2017 году также доступен интерактивный сайт, подготовленный в рамках GBD 2017: с помощью него можно детально рассмотреть статистику смертей от во всех изученных странах.