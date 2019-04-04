//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенной артиллерии

В четверг, 4 апреля, российские боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов террористы били в районе Лебединского, из 82-мм миномета и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - недалеко от населенного пункта Пески, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Талаковки, из автоматических станковых гранатометов - под Павлополем.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на провокации захватчиков огнем из штатного вооружения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать