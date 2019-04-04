Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенной артиллерии

4 апреля, 2019, 18:39

В четверг, 4 апреля, российские боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов террористы били в районе Лебединского, из 82-мм миномета и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - недалеко от населенного пункта Пески, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Талаковки, из автоматических станковых гранатометов - под Павлополем.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на провокации захватчиков огнем из штатного вооружения.