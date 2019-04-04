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Общественное проведет дебаты с Зеленским и Порошенко, но если этот вопрос урегулирует ЦИК, - СМИ

Общественное имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", однако это пока нельзя назвать дебатами

Об этом сообщила пресс-служба вещателя, передает "Громадское".

На Общественном сослались на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем говорится о том, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет, то это будет шоу или дискуссия, но не дебаты", - пояснили в пресс-службе.

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