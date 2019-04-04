Общественное проведет дебаты с Зеленским и Порошенко, но если этот вопрос урегулирует ЦИК, - СМИ
4 апреля, 2019, 10:12
Общественное имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", однако это пока нельзя назвать дебатами
Об этом сообщила пресс-служба вещателя, передает "Громадское".
На Общественном сослались на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем говорится о том, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.
"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет, то это будет шоу или дискуссия, но не дебаты", - пояснили в пресс-службе.
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- В НСК "Олимпийский" заявили, что Владимир Зеленский не обращался к ним по поводу проведения в спорткомплексе дебатов перед вторым туром выборов.
- Ночью 4 апреля Порошенко записал видеообращение, в котором согласился на дебаты на стадионе .
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