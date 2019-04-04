Назвал Томос "термосом", а Украину - порноактрисой: у Порошенко рассказали, за что должен извиниться Зеленский
Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга, передает Еспресо.TV
Медведев рассказал, что в черновом варианте ответа Порошенко на приглашение Зеленского на дебаты было так:
"Если Владимир Зеленский не получал $41 млрд от структур Коломойского, если не пользуется его транспортом, адвокатами, охраной, если его не 7 лет раскручивает канал Коломойского, извините".
Отмечается, что этот фрагмент не попал в финальный текст, потому что обращение не могло быть длинным.
"Мы также могли бы составить список того, за что должен извиниться Зеленский: за то, что назвал Украину порноактрисой, а Томос -" термосом ", за оскорбление религиозных чувств мусульман он извинился перед Кадыровым, здесь он должен извиниться перед православными. И извиниться за шутки во время Майдана", - добавил Медведев.
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