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Назвал Томос "термосом", а Украину - порноактрисой: у Порошенко рассказали, за что должен извиниться Зеленский


фото: tsn.ua
В штабе Петра Порошенко рассказали, при каких условиях извинятся перед Владимиром Зеленским за то, что назвали его "марионеткой Коломойского"

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга, передает Еспресо.TV

Медведев рассказал, что в черновом варианте ответа Порошенко на приглашение Зеленского на дебаты было так:

"Если Владимир Зеленский не получал $41 млрд от структур Коломойского, если не пользуется его транспортом, адвокатами, охраной, если его не 7 лет раскручивает канал Коломойского, извините".

Отмечается, что этот фрагмент не попал в финальный текст, потому что обращение не могло быть длинным.

"Мы также могли бы составить список того, за что должен извиниться Зеленский: за то, что назвал Украину порноактрисой, а Томос -" термосом ", за оскорбление религиозных чувств мусульман он извинился перед Кадыровым, здесь он должен извиниться перед православными. И извиниться за шутки во время Майдана", - добавил Медведев.

 

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